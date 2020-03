Infomoney - A Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, emitiu um comunicado na noite de terça-feira (3) em que nega ter qualquer participação acionária na resseguradora IRB Brasil.

De acordo com a nota, a companhia nunca foi acionista e nem tem intenção de comprar ações da empresa brasileira.

“Foram publicadas recentemente matérias na imprensa brasileira de que a Berkshire Hathaway é uma acionista do IBR Brasil Re. Essas matérias são incorretas. A Berkshire Hathaway não é acionista do IRB atualmente, nunca foi acionista do IRB e não tem intenção de se tornar um acionista do IRB”, diz o comunicado.

A nota foi enviada após uma notícia do dia 27 de fevereiro, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, afirmar que a companhia de Buffett teria triplicado sua posição na resseguradora. Na ocasião, os papéis do IRB chegaram a disparar 9%, encerrando aquele pregão com ganhos de 6,6%.

Logo após a Berkshire publicar sua nota, o IRB enviou um comunicado ao mercado em que afirma que verificou, em 27 de fevereiro, que a empresa de Buffett não detinha ações da companhia.

“Com relação ao questionamento acerca da participação acionária no IRB Brasil RE de empresas que integram o Grupo Berkshire Hathaway, informamos que fizemos uma análise criteriosa da base acionária da Companhia na posição de 27.02.2020 e verificamos que o referido grupo investidor não é acionista que detenha percentual mínimo de 5% das ações da Companhia”, diz o comunicado. Além disso, o IRB ressaltou que “nunca afirmou que tal grupo fosse seu acionista”.

Vale lembrar que, há cerca de um mês, a gestora Squadra publicou duas cartas questionando as práticas contábeis realizadas pela resseguradora. Confira mais clicando aqui.

Essas novas informações acabaram repercutindo muito mal no mercado. De acordo com operadores de mercado consultados pelo InfoMoney, em conferência recente com analistas, a gestão da empresa confirmou que a Berkshire havia virado acionista da companhia e que teria aumentado a participação recentemente e que a indicação da conselheira Márcia Cicarelli seria devido a isso.

Já em relatório, o Credit Suisse apontou que a negativa da Berkshire é ruim para os ativos, já que o indicativo de investimentos do veículo de investimentos de Buffett foi visto de forma positiva para o mercado, indicando confiança no case.

Em novo comunicado divulgado na manhã desta quarta, o IRB informou que às 8h o Conselho de Administração da Companhia se reuniu e determinou à Diretoria Estatutária que promova uma análise criteriosa a partir das notícias divulgadas na data de ontem relativas à sua base acionária. “O IRB Brasil RE informará ao mercado sobre os desdobramentos desta análise”, destacou.