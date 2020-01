Ação Hering despenca até 12% após dados operacionais fracos

A Hering divulgou na noite de ontem uma prévia do seu resultado do quarto trimestre de 2019. A empresa informou que teve uma queda de 5,2% no faturamento bruto edit

Infomoney - Em uma sessão de queda para o Ibovespa acompanhando o noticiário internacional, principalmente os riscos para a China com o coronavírus afetando Vale (VALE3) e siderúrgicas, quem é o destaque de baixa nesta sessão é a Cia. Hering (HGTX3), que cai até 11,76% após dados operacionais bastante fracos.

Já a maior alta fica com as ações da TIM (TIMP3), com a ação sendo recomendada pelo Credit Suisse, enquanto a Marisa (AMAR3) sobe até 4,75% depois de ser colocada como uma das top picks do varejo no Bradesco BBI.

Cia. Hering (HGTX3)

A Hering divulgou na noite de ontem uma prévia do seu resultado do quarto trimestre de 2019. A empresa informou que teve uma queda de 5,2% no faturamento bruto, que foi de R$ 502,9 milhões no período. As vendas mesmas lojas tiveram queda de 4% na receita. As vendas nas lojas próprias, que não incluem as franquias, caíram 1,9% em comparação ao quarto trimestre de 2018. Segundo a empresa, houve o fechamento de 13 franquias no período. Já o comércio eletrônico teve um crescimento de 48,2% no quarto trimestre, passando a representar 4,4% da receita.

O Credit destaca que a Hering reportou vendas abaixo do esperado em todos os canais (com exceção do e-commerce), o que levou à queda na receita bruta de 5.2% na base anual.

De acordo com a companhia, depois de um forte desempenho em outubro e novembro com recorde de vendas por causa da Black Friday, as vendas de dezembro sofreram.

“A falta de consistência do desempenho das franquias e a queda nas multimarcas impede a alavancagem operacional que acreditamos ser um dos principais pontos para o case de re-rating da HGTX. Entendemos que existe um gap de valuation para outras empresas do setor, mas temos dificuldade em dar todo o benefício da dúvida no momento”, afirmam os analistas do banco suíço, que mantêm recomendação neutra para os ativos.