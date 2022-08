Acionista do Itaú Unibanco, Neca Setubal sai em defesa das urnas eletrônicas em ato neste 11 de agosto: "orgulho"

Apoie o 247

ICL

247 - Em ato de leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" nesta quinta-feira (11) no Largo São Francisco, a socióloga e acionista do Itaú Unibanco Neca Setúbal saiu em defesa das urnas eletrônicas.

>>> 'É a preparação da resistência contra um golpe. Bolsonaro é um delinquente', diz orador de ato pela democracia desta quinta

O sistema eleitoral do país, tão atacado por Jair Bolsonaro (PL), é, segundo ela, motivo de orgulho para os brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Hoje é um dia histórico. Estou aqui representando fundações, institutos, mas somos entidades de diferentes momentos, experiências, diferentes visões de mundo, setores da sociedade. O que nos une aqui hoje é que estamos defendendo o Estado Democrático de Direito sempre. Cada um de nós aqui nessa sala saiu de suas bolhas, saiu de pensar só junto dos nossos amigos e estamos pensando no nosso país. Estamos pensando que com todas as nossas diferenças, temos sim uma unidade muito forte, que é lutar pelo Estado Democrático de Direito. Só com uma democracia, só com uma sociedade civil plural, ativa, com diferentes vozes como nós estamos vendo aqui hoje, uma sociedade que possa estar lutando por problemas tão difíceis que nós temos que enfrentar no Brasil hoje, é só com a democracia que nós vamos reconstruir as nossas instituições, nosso órgãos de controle, de fiscalização e, sobretudo, nossos órgãos de partipação. Só com a democracia nós vamos ser capazes de enfrentar as desigualdades sociais enormes que vivemos e que são atravessadas pelo racismo, pela violência de gênero contra as mulheres e contra a comunidade LGBTQIA+. É só com a democracia que nós vamos conseguir enfrentar as mudanças climáticas, que atingem de forma dramática as populações mais vulneráveis. A democracia é um sistema político, um regime, temos que defender todos os seus componentes, o Executivo, o Legislativo e Judiciário. Temos que defender o sistema eleitoral, que é comprovadamente um dos melhores sistemas do mundo, e disso nós temos que ter orgulho. Nós fomos pioneiros na urna eletrônica e mostramos que ela é muito mais factível. A gente superou diferentes fraudes que existiam. A democracia é tudo isso, mas não é apenas responsabilidade dos gestores públicos. A democracia tem que se dar nos diferentes âmbitos da sociedade, ela é um processo, que tem que ser construído no dia a dia. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de todos os brasileiros. Democracia sempre!", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.