Acionistas da Petrobrás votam aumento de 44% a diretores e salário do presidente pode chegar a R$ 167 mil

247 - A Assembleia Geral Ordinária (AGO) de acionistas da Petrobrás, marcada para quinta-feira (27), avalia um possível aumento da remuneração fixa dos diretores da companhia em 43,9%. A proposta já foi aprovada pelo Conselho de Administração em março, com sete votos a favor e quatro abstenções. A medida tem como objetivo ajustar a remuneração dos administradores da empresa de acordo com o INPC acumulado de 2013 a 2022, informa o UOL.

Se a proposta for aprovada, o salário do presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, passará de R$ 116 mil para R$ 167 mil por mês. Já os diretores passariam a receber R$ 159 mil, ante os atuais R$ 111 mil. Além disso, os executivos do alto escalão também ganham bônus no Natal, de férias, auxílio-moradia, plano de saúde, entre outros benefícios.

A diretoria executiva da Petrobrás é composta por nove pessoas, sendo o presidente e mais oito diretores. A proposta de aumento para os diretores não é bem vista pelos petroleiros, que criticam a medida e reclamam da falta de reajuste da categoria. De acordo com a FUP (Federação Única dos Petroleiros), os trabalhadores estão sem ganho real —ou seja, acima da inflação— desde 2016.

Segundo a entidade, a correção monetária dos salários da classe foi de 74,8% de 2013 a 2022, enquanto os diretores da empresa receberam 182,2% de reajuste. O INPC acumulado no período foi de 80,5%. Com isso, a decisão sobre o aumento da remuneração dos diretores da Petrobrás está nas mãos da AGO de acionistas.

