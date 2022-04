Acionistas da Petrobrás votam nesta quarta-feira formação do novo Conselho de Administração da empresa

José Mauro Ferreira Coelho foi indicado para presidir a estatal após Joaquim Silva e Luna ser demitido em razão da insatisfação do Planalto com os aumentos dos combustíveis edit

247 - A Petrobrás realiza nesta quarta-feira (13) uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que tem como principal a aprovação do nome de José Mauro Ferreira Coelho ao cargo de presidente da petroleira. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro para ocupar o cargo após o general Joaquim Silva e Luna ser exonerado em função dos seguidos aumentos dos preços dos combustíveis. O nome de José Mauro recebeu o sinal verde da área de compliance da estatal nesta terça-feira.

Também consta da pauta da reunião a aprovação do atual membro do Conselho Márcio Andrade Weber para a Presidência do Conselho de Administração da companhia. Weber foi indicado pelo governo após Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, ter recusado o convite.

De acordo com o jornal O Globo, o conselho da estatal é formado por 11 nomes, dos quais sete são indicados pela União, três pelos acionistas minoritários e um pelos funcionários.

“Os acionistas também irão votar a remuneração global dos administradores para o período de abril de 2022 a março de 2023 no valor de até R$ 39,584 milhões, um aumento de 0,37% em relação ao proposto no ano passado, quando desconsiderados os encargos”, ressalta a reportagem.

