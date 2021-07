Ações da Americanas (AMER3) registram queda em 1º pregão na Bolsa

Infomoney - No seu primeiro pregão, as ações da nova companhia Americanas sa (AMER3), antiga B2W, registram queda. Às 10h45 (horário de Brasília), as ações AMER3 registravam baixa de 5,90%, a R$ 63,99.

Os papéis da Lojas Americanas (LAME3;LAME4) por sua vez, passaram por um forte ajuste no valor nominal de suas ações.

De acordo com dados da B3, sem o ajuste, os papéis LAME3 caíam 59,53%, a R$ 8,34, enquanto LAME4 caía 59,76%, a R$ 8,44. Sem o ajuste, na sexta-feira, LAME3 fechou a R$ 20,56 e LAME4 fechou a R$ 20,90.

Já com os dados com o ajuste, as baixas são bem menos expressivas, de 2,28% para LAME3, e de 4,85% para LAME4.

Desde esta sessão, os papéis BTOW3 deixaram de ser negociados, dando lugar para a AMER3, que representa a nova companhia resultado da união das duas, chamada Americanas S.A.

A mudança na estrutura acontece da seguinte forma: a Americanas realiza a cisão de suas 1.700 lojas físicas e da fatia na Ame Digital. Essas operações passam a ser da B2W através de uma operação de aquisição, sendo que a B2W passa a se chamar Americanas, com o novo ticker AMER3.

A Lojas Americanas, mesmo sem os ativos, segue sendo negociada na B3 com os tickers LAME3 e LAME4, sendo um “veículo de investimento” dos acionistas, ou uma “holding” da Americanas, passando a representar uma participação de 38,9% na nova companhia (AMER3). Com isso, os papéis sofrem ajuste de modo a refletir o novo valor de mercado da companhia, saindo da casa dos R$ 20 na sexta-feira para a casa dos R$ 8 nesta segunda-feira.

Para o investidor em LAME na última sexta-feira, cabe ressaltar, foram recebidas 18 ações AMER3 para cada 100 papéis de LAME3 ou LAME4 que ele possuía – ou seja, ele tem assim um novo ativo na carteira além de LAME, a AMER3.

Entenda a união de Lojas Americanas e B2W

A Lojas Americanas e a B2W anunciaram a união de suas operações em abril, sendo que união dos ativos físicos da primeira com os ativos digitais da segunda foi aprovada em junho.

A proposta já havia sido divulgada semanas antes pelos controladores das duas companhias, com os termos de troca e detalhes da operacionalização.

A ideia é que a B2W passe a ser uma plataforma de varejo completo, com físico e digital integrados, passando a se chamar Americanas S.A., enquanto a Lojas Americanas ainda existirá, mas sem mais incluir a participação que tinha até hoje de 62,5% na B2W.

Está em estudo ainda uma possível listagem nos Estados Unidos por meio de uma migração da base acionária da companhia, a ser chamada de Americanas Inc, mas ainda não existe nada concreto sobre isso.

Entre os objetivos da operação, as empresas destacam que a companhia combinada criará “um motor de fusões e aquisições ainda mais poderoso para avaliar, negociar e integrar novas aquisições”.

Juntas, as empresas possuem uma rede de cerca de 1.700 lojas físicas em 750 cidades do país e um marketplace online com mais de 87 mil vendedores e vendas totais de 40 bilhões de reais no ano passado.

