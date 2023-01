Ação da Americanas despenca e chega a menos de R$ 1

Antes do anúncio das “inconsistências”, as ações valiam R$ 12 – um tombo de 91,67% no período. A perda em valor de mercado nesse intervalo alcançou R$ 9,9 bilhões edit

Infomoney - As ações da Americanas abriram abaixo de R$ 1 e entraram em leilão logo no início das negociações na B3 nesta sexta-feira (20), em seu pregão de despedida do Ibovespa após o pedido de recuperação judicial na véspera.

Os ativos abriram em queda de 2% (R$ 0,98) às 10h03 (horário de Brasília) e logo entraram em leilão, dando prenúncio de um dia de volatilidade para os papéis, também em meio ao seu baixo valor de face (com variação de centavos levando a alterações percentuais significativas).

Os papéis saíram do leilão, chegaram a subir 8% (R$ 1,08) às 10h31, e logo entraram em leilão novamente, com projeção de abertura a R$ 1,11 (ou avanço de 11%). Contudo, perto das 14h (horário de Brasília), os papéis passaram a registrar forte queda, de 21%, a R$ 0,78.

Os papéis da Americanas serão excluídos dos índices da B3, incluindo o Ibovespa, após o fechamento desta sexta.

Cabe destacar que, na véspera, a ação despencou 42,53%, a R$ 1, dia do pedido de recuperação judicial. A companhia citou no pedido dívidas de cerca de R$ 43 bilhões, oito dias após ter revelado um rombo contábil.

Antes do anúncio das “inconsistências”, as ações valiam R$ 12 – um tombo de 91,67% no período. A perda em valor de mercado nesse intervalo alcançou R$ 9,9 bilhões.

Ontem, na sequência do pedido de RJ, a agência de classificação de risco Fitch anunciou rebaixamento dos ratings da Americanas de ‘C’ para ‘D’.

