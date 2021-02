Ações da Embraer sobem mais de 8% após negociações com Lufthansa para venda de aeronaves

Infomoney - Em comunicado na última sexta-feira (19), a Embraer (EMBR3) confirmou que está discutindo com a companhia aérea alemã Lufthansa a venda de aeronaves. Contudo, destacou que “as discussões não estão em estágio avançado”.

Com isso, as ações EMBR3 registram ganhos de 8,69%, a R$ 12,64, após chegarem a cair 4% na abertura do pregão, em linha com a forte queda do Ibovespa em meio ao aumento da percepção de risco com sinais de intervenção do governo nas estatais.

O comunicado veio após questionamento sobre o tema pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), depois de uma notícia da Bloomberg sobre o tema que fez a ação subir mais de 17% na quarta-feira (17).

A Bloomberg havia informado, em fala atribuída ao CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, que a companhia alemã irá buscar uma reestruturação de frota para lidar com o impacto do coronavírus no setor aéreo.

Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, destacou em entrevista à agência na ocasião que os jatos da Embraer podem ser compreendidos como mais adequados para esse novo momento da aviação onde é preciso ter custos mais baixos possíveis.

