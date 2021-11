Ações da Magazine Luiza despencam em um ano e empresa perde R$ 88 bi em valor de mercado

A desaceleração nas vendas, segundo a empresa, se deve à redução do poder de consumo dos brasileiros, impulsionada pela inflação edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Entre 2020 e novembro de 2021, o Magazine Luiza perdeu metade do que valia na Bolsa de Valores (B3). Os papéis despencaram de R$ 26 para R$ 11,15. Segundo levantamento da Economática, empresa que faz estudos sobre a B3, o valor de mercado do Magazine Luiza em outubro de 2020 foi de R$ 159.681.253. Em comparação com o mesmo mês de 2021, caiu para R$ 71.376.727 – uma retração de R$ 88 bilhões, o que corresponde a 55,3%.

O resultado negativo do último pregão, divulgado na sexta-feira (12/11), ocorre após a empresa revelar que registrou forte tombo no lucro do terceiro trimestre.

A companhia informou, na última semana, que o lucro ajustado de julho a setembro foi de R$ 22,6 milhões, com cerca de 90% de queda ante os R$ 215,9 milhões de um ano antes. Segundo a empresa, houve desaceleração nas vendas devido à redução do poder de consumo dos brasileiros, impulsionada pela disparada da inflação e dos juros.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE