Ações da Petrobras caem após revelação da demissão de presidente

Depois do vazamento da informação de que Bolsonaro decidiu demitir o general Silva e Luna, papéis caíram quase 3% nesta segunda-feira edit

Metrópoles - Após a revelação de que o o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), decidiu trocar o comando da Petrobras, as ações da estatal começaram a cair, no fim da tarde desta segunda-feira (28/3).

O dia já abriu com os papéis em baixa, e o desempenho ruim foi intensificado após Bolsonaro avisar aliados próximos de que trocará o presidente da empresa, o general Joaquim Silva e Luna. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas isso deve ser confirmado nas próximas horas.

As ações ordinárias (PETR3, com direito a voto) cederam 2,63%, negociadas a R$ 34,08. As ações preferenciais (PETR4, sem direito a voto) caíram 2,17%, e estão cotadas a R$ 31,60.

