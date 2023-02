Ações da Petrobrás caem forte com possível mudança na distribuição de dividendos

Apoie o 247

Do Infomoney - As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) intensificaram as perdas no começo da tarde desta terça-feira (28) em meio ao noticiário bastante intenso sobre as medidas que estão sendo estudadas para compensar a reoneração dos combustíveis.

Mais cedo, a estatal anunciou que, a partir da próxima quarta-feira (1), o preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro, ou de 3,93%. Para o diesel A, o preço médio passará de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma redução de R$ 0,08 por litro, ou de 1,95%.

A notícia já era esperada pelos analistas de mercado, uma vez que os preços do diesel e da gasolina da Petrobras estão com um prêmio na comparação com as cotações internacionais, uma “gordura” na política de paridade com os valores externos que permitiria uma redução visando compensar o impacto inflacionário da volta dos tributos.

Ao comentar sobre o Preço de Paridade de Importação (PPI), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite de ontem que tal política “significa que há um colchão” que permitiria aumentar ou diminuir o preço dos combustíveis, e que isso poderia ser utilizado.

Porém, para haver uma compensação completa da reoneração dos impostos sobre combustíveis, o corte nos preços teria que ser maior, o que manteve uma incerteza no mercado sobre a manutenção da política de combustíveis atual da Petrobras e também sua política de dividendos.

Os temores se intensificaram após notícia do jornalista Valdo Cruz, do g1, de que, em reunião nesta manhã entre o presidente Lula, ministros e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, discutiu-se, além das alíquotas da reoneração dos combustíveis, a distribuição de dividendos da estatal. Com isso, às 13h33 (horário de Brasília), as ações PETR3 tinham baixa de 3,53%, a R$ 29,01, enquanto PETR4 caía 2,60%, a R$ 25,47.

A decisão, segundo a coluna, é de que a distribuição de proventos preservará uma parte para investimentos e para que a empresa “cumpra seu objetivo social”, evitando repassar os aumentos do petróleo.

A coluna também informou que a reoneração da gasolina será de 75% da alíquota anterior e a do etanol será de 21% da alíquota anterior.

Cabe ressaltar que analistas também já monitoram, desde a eleição no ano passado, as possíveis mudanças de dividendos da Petrobras com Lula na presidência da República.

Nos primeiros 9 meses de 2022, a Petrobras pagou um total de US$ 35,4 bilhões em dividendos e/ou juros sobre capital próprio, o que equivale hoje a um rendimento de cerca de 46,6%.

