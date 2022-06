Ações da Petrobrás sobem mais de 6% após aprovação de novo presidente e Ibovespa volta aos 100 mil pontos

Apoie o 247

247 - As ações da Petrobrás na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) dispararam após o anúncio do novo presidente da empresa, Caio Mário Paes de Andrade. Ele tomará posse nesta terça-feira, 28, segundo a assessoria. Ele será o quarto chefe da estatal durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

As ações ordinárias da Petrobrásl (PETR3) subiam 6,99%, negociadas a R$ 30,93 no horário do fim do pregão, enquanto as ações preferenciais (PETR4) tinham alta de 6,62%, a R$ 28,03.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que aponta o desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3, encerrou em alta de 2,12%, levando o índice de volta aos 100 mil pontos (100.763,60). Este aumento ocorreu principalmente pela valorização da petroleira e de outras empresas do ramo de gás e energia, como Eneva e Petrorio.

