Ações da Petrobras têm maior valorização em 8 meses

247 - As ações da Petrobras tiveram a maior valorização em 8 meses e 13 dias nesta sexta-feira, 12, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, informou o Uol .

Os ativos preferenciais da empresa, com prioridade na distribuição de dividendos, subiram 7,19%, a R$ 31,71 o papel, enquanto as ordinárias, com direito a voto em assembleia, tiveram alta de 8,01%, a R$ 34,88.

>>> Leia mais: Ibovespa fecha em alta de 2,78%, aos 112.754 pontos, e acumula ganhos de quase 6% na semana; dólar cai 1,63%

