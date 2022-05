Ações da Tesla caem mais de 8% em dia de encontro de Elon Musk com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - As ações da Tesla foram desvalorizadas em mais de 8% nesta sexta-feira (20), dia em que o bilionário Elon Musk, dono da empresa, teve um encontro com Jair Bolsonaro (PL). O valor das ações teve recuperação no fim do dia, ao subir R$ 97 para R$ 99,83, mas o dia fechou com 8,4% de desvalorização da Tesla.

De acordo com o portal Uol, a tendência de desvalorização está acontecendo desde o mês passado, quando o dono da Tesla anunciou a compra do Twitter, pois o empresário sul-africano deu parte das ações da empresa de carros elétricos como garantia da compra da rede social.

Outro fator para a desvalorização das ações da Tescla foram as denúncias de assédio sexual que surgiram contra Elon Musk nesta sexta. Segundo o Insider, portal de notícias dos Estados Unidos, o bilionário teria, em 2018, assediado sexualmente uma comissária de bordo da SpaceX, empresa espacial que ele também é dono. Segundo as denúncias, a empresa teria pago US$ 250 mil pelo silêncio da funcionária.

