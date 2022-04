Ações da Tesla despencam mais de 9% após Elon Musk anunciar compra do Twitter

Apoie o 247

Infomoney - As ações da Tesla registravam queda de 9,28%, a US$ 905,36, às 13h37 (horário de Brasília) da sessão desta terça-feira (26) na bolsa americana, levando a uma perda de cerca de US$ 97 bilhões do valor de mercado da montadora elétrica, um dia depois que o presidente-executivo e maior acionista da empresa, Elon Musk, fechou um acordo para comprar o Twitter na véspera. Os BDRs (recibos das ações negociadas no exterior) TSLA34 caíam 7,94% no mesmo horário, a R$ 140,38.

Musk se comprometeu com um financiamento no valor de US$ 25,5 bilhões para comprar o Teitter, além da aquisição de ações no montante de US$ 21 bilhões para comprar a plataforma de rede social.

Ainda não se sabe se Elon Musk optará por vender ações da Tesla para financiar parcialmente o negócio. A possibilidade de que precisará vender bilhões de dólares em ações aumentou a pressão sobre as ações do grupo de veículos elétricos. A Tesla está entre as empresas de capital aberto mais valiosas do mundo, valendo US$ 942 bilhões na terça-feira.

Musk e os banqueiros do Morgan Stanley têm sondado outros investidores que podem querer investir em um Twitter ao lado dele, o que reduziria o tamanho do cheque que ele mesmo precisaria preencher, segundo pessoas que têm conhecimento sobre o assunto ouvidas pelo Financial Times.

Os investidores da Telsa também podem estar preocupados com as possíveis distrações de Musk advindas de possuir uma plataforma como o Twitter. Musk parece querer influenciar fortemente as operações da empresa, o que levaria a uma “crise de administração de tempo” para ele, conforme aponta a CNBC. Supondo que o acordo seja fechado, Musk estaria no comando da Tesla, Twitter e SpaceX. Ele também possui dois empreendimentos menores, a Boring Company e a Neuralink.

Cabe ressaltar que a Tesla destacou ainda, em seu resultado do primeiro trimestre de 2022 em 20 de abril que, embora a receita automotiva tenha aumentado 87% em relação ao período do ano anterior, para US$ 16,86 bilhões, a empresa perdeu cerca de um mês de “volume de construção” em Xangai por causa das paralisações por conta da Covid.

“A produção está sendo retomada em níveis limitados e estamos trabalhando para voltar à produção total o mais rápido possível”, disse o CFO Zach Kirkhorn na teleconferência de resultados da empresa.

