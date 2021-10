Ações do Facebook na Bolsa despencam 5% após pane em redes sociais

Apoie o 247

247 - As ações do Facebook na B3, a bolsa de valores brasileira, operavam em forte queda no início da tarde desta segunda-feira (4), após instabilidade na rede social, além de WhatsApp e Instagram. Por volta das 14h, os papéis da companhia caíam 5,14% e eram vendidos a R$ 63,06.

Ao portal G1, o Facebook informou que está investigando o motivo dessa instabilidade. No Twitter, o perfil do Facebook escreveu: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente".

O Instagram tuitou: "O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso". (Com informações do UOL).

