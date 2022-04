Ações do Twitter sobem mais de 6% após Elon Musk comprar plataforma

Um dos pontos considerados para a venda da empresa foi o impacto nas ações para os acionistas, pontuou Bret Taylor, presidente do conselho independente do Twitter edit

Do Infomoney - O conselho de administração do Twitter (TWTR34) aceitou nesta segunda-feira (25) a oferta do bilionário Elon Musk para comprar a rede social por US$ 54,20 por ação, totalizando cerca de US$ 44 bilhões, ou R$ 204 bilhões pela cotação de hoje.

Um dos pontos considerados para a venda da empresa foi o impacto nas ações para os acionistas, pontuou Bret Taylor, presidente do conselho independente do Twitter.

“O conselho do Twitter conduziu um processo cuidadoso e abrangente para avaliar a proposta de Elon com foco deliberado em valor, certeza e financiamento. A transação proposta proporcionará um prêmio em dinheiro substancial e acreditamos que é o melhor caminho a seguir para os acionistas do Twitter.”

Em Nova York, as ações do Twitter avançam 6,4%. Já os BDRs da empresa na bolsa brasileira avançam 12,26%.

