Administradora da Itapemirim pede falência do grupo

Apoie o 247

ICL

247 - A EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim, pediu à 1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declare a falência do grupo.

O Grupo Itapemirim está em recuperação judicial desde 2016. O pedido de falência se baseia no não cumprimento do plano de recuperação, nos desvios de verbas para a criação da ITA Transportes Aéreos e no que seria uma incapacidade do grupo de continuar operando diante das diversas barreiras e dívidas, informa o jornal Valor Econômico.

“As atividades hoje existentes não justificam a preservação das empresas. A saúde financeira e operacional do Grupo Itapemirim foi fatalmente debilitada por atos levados a efeito na gestão de Sidnei Piva de Jesus, Adilson Furlan e Karina Mendonça. As empresas hoje geram poucos empregos, mas não possuem mais capacidade de pagar a folha salarial, ou seus fornecedores regulares, tampouco recolher impostos. Assim, sequer cumprem com a sua função social, preceito básico para que este instituto perdure ativamente”, escreveu a administradora judicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Confrontando-se os valores devidos até maio de 2022, o grupo apresenta um saldo inadimplido no montante de R$ 106.183.152”, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE