Afetada pelo avanço do coronavírus, produção da indústria automotiva despenca 99% em abril

Reuters - A indústria automotiva do Brasil teve queda de 99% na produção de abril ante março, impactada pelas medidas de quarentena adotadas por Estados e municípios na expectativa de conter o avanço da epidemia de coronavírus.

A produção do mês passado somou apenas 1.800 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. A indústria tem uma capacidade para produzir cerca de 5 milhões de veículos por ano no Brasil.

Já as vendas de veículos novos despencaram 66% em abril ante março, para 55,7 mil unidades, informou a associação que representa o setor, Anfavea, nesta sexta-feira.

Com isso, as montadoras encerraram o mês passado com estoques suficientes para quatro meses de vendas. “Só não é pior porque paramos de produzir para preservar caixa”, disse o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, em apresentação transmitida pela internet.

O executivo afirmou que a crise também impactou o setor de locadoras de veículos, um dos principais clientes da indústria automotiva. “Com a crise, cerca de 160 mil carros foram devolvidos pelos motoristas de aplicativos às locadoras por causa da queda no número de corridas”, disse Moraes.

