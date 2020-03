Segundo a agência, a tendência é continuar caindo. O real é a moeda “com o pior desempenho do mundo, com queda de 13%” edit

247 - A Agência Bloomberg afirmou em reportagem publicada nesta quinta, 5, que mesmo as tentativas do Banco Central não impediram o real de ser a moeda “com o pior desempenho do mundo, com queda de 13%”.

A reportagem também afirmou que a moeda brasileira atingiu repetidamente novos recordes de desvalorização este ano.

Brazil’s real, the world’s worst-performing currency this year, is plunging again https://t.co/nwNEc8VodV March 5, 2020