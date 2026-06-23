Agência de risco apontou "possibilidade real" de quebra do Digimais um dia antes de operação da PF

247 - A agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating nacional do Banco Digimais e alertou para uma “possibilidade real” de quebra da instituição financeira ligada ao bispo Edir Macedo, um dia antes de o banco ser alvo de uma operação da Polícia Federal e de um bloqueio judicial de R$ 670 milhões, informa Teo Cury, da CNN Brasil.

A avaliação da Fitch foi divulgada na véspera da ação policial realizada nesta terça-feira (23). Na decisão, a agência afirmou que a margem de segurança do Digimais é “muito baixa” e classificou a quebra da instituição financeira e/ou o calote como uma “possibilidade real”.

De acordo com a agência, a capacidade do banco de continuar operando sem algum tipo de suporte externo está fortemente exposta a uma piora do cenário econômico e do ambiente de negócios. “A capacidade de o banco manter suas operações sem suporte é altamente vulnerável a uma deterioração do ambiente de negócios e econômico”, afirmou a Fitch.

A análise também aponta que a falta de informações disponíveis sobre o perfil financeiro do Digimais compromete uma avaliação mais precisa sobre a situação da instituição. A Fitch citou incertezas relacionadas à posição de capital, à liquidez e às estratégias futuras do banco.

“A perda de visibilidade ocorre em meio à reformulação do modelo de negócios do banco, à deterioração de seus resultados e a uma disputa judicial envolvendo um fundo de investimento em direitos creditórios”, declarou a agência.

A Fitch também destacou que o cenário de incerteza, somado à exposição midiática e à ausência de informações consideradas suficientes, tem impacto negativo sobre a franquia e a capacidade de captação do Digimais. Para a agência, esses fatores reduzem a previsibilidade sobre a continuidade das operações e a estabilidade financeira do banco.

Outro ponto mencionado foi a mudança na governança corporativa da instituição. A Fitch citou a substituição do CEO e a destituição do Conselho de Administração como elementos que aumentam a incerteza sobre a execução da estratégia do banco.

“As alterações relevantes na governança corporativa do banco, incluindo a substituição do CEO e a destituição do Conselho de Administração, somam-se a esse quadro e reduzem a previsibilidade sobre a execução de sua estratégia e de sua capacidade de estabilizar o desempenho financeiro”, informou a agência.

Além do rebaixamento, a Fitch decidiu retirar todos os ratings atribuídos ao Digimais. A medida foi justificada pela insuficiência de dados financeiros considerados confiáveis, verificáveis e suficientes para que a agência mantivesse o acompanhamento das classificações.

“A retirada reflete a avaliação da agência de que não será capaz de manter o monitoramento adequado das classificações, tendo em vista a ausência de informações financeiras suficientes, confiáveis e verificáveis”, afirmou a Fitch.

Operação da PF e bloqueio judicial

O Banco Digimais foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça. No âmbito da ação, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 670 milhões da instituição financeira ligada ao bispo Edir Macedo.

A operação ocorre em meio ao aumento das incertezas sobre a situação financeira do banco, já apontadas pela Fitch no rebaixamento do rating. A agência mencionou deterioração dos resultados, disputa judicial e alterações relevantes na governança como fatores que dificultam a avaliação da real condição da instituição.

Banco Digimais negou irregularidades

Antes da operação, o Digimais havia divulgado, em 20 de maio, uma nota pública para rebater reportagens que mencionavam supostas irregularidades contábeis e investigações envolvendo a instituição. No comunicado, o banco afirmou que as acusações não tinham comprovação e classificou as informações divulgadas como distorcidas.

“Reiteramos que todas as nossas operações, balanços e movimentações financeiras são pautados pela mais estrita legalidade, legitimidade, transparência e em total conformidade com as normas dos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional, sendo auditados regularmente”, declarou o banco.

Na íntegra do comunicado, o Digimais afirmou que as publicações teriam imputado “de forma imprudente e irresponsável, supostas irregularidades contábeis e investigações sem qualquer lastro na realidade”.

A instituição também sustentou que as alegações seriam “completamente inverídicas, distorcidas e desprovidas de qualquer comprovação material ou documental” e afirmou tratar-se de “narrativas plantadas com o claro intuito de prejudicar a imagem pública e a solidez da instituição”.

Em outro trecho, o banco criticou a divulgação das acusações. “A divulgação de acusações gravíssimas sem a devida checagem dos fatos ou a apresentação de provas concretas fere frontalmente a ética jornalística e o direito à informação verídica, gerando desinformação e prejuízos infundados”, declarou.

O comunicado afirmou ainda que a instituição permanecia operando “com a segurança e a integridade que sempre nortearam suas atividades” e à disposição de clientes, parceiros e autoridades competentes para esclarecimentos.