Agronegócio é pragmático e apoiará o governo no caso de vitória de Lula, diz senador da bancada ruralista

Wellington Fagundes, do PL, também não acredita que Bolsonaro possa dar golpe. "Ele ataca sistema eleitoral porque é um provocador", afirma

247 - O senador Wellington Fagundes (PL), uma das principais lideranças do bloco partidário de apoio a Jair Bolsonaro (PL), disse que o agronegócio vai se adaptar ao governo Lula, caso as pesquisas se confirmem e o ex-presidente seja eleito dia 30.

Reeleito, o senador Wellington Fagundes (PL) afirmou, porém, que espera que Bolsonaro conquiste a reeleição porque, na sua opinião, as diretrizes políticas são as melhores para o Brasil.

Mas, para ele, uma mudança de governo não seria o fim do mundo para o setor, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.

"Os agricultores vão pular no colo de Lula depois da eleição. Eles são muito pragmáticos", disse Fagundes, veterinário, que é parlamentar há mais de 20 anos nas duas Casas Legislativas do Congresso, comentando a hipótese de vitória do petista.

Fagundes disse acreditar que Bolsonaro vai abrir mão do poder sem contestar o resultado do segundo turno no dia 30 de outubro se Lula vencer.

"Ele ataca o sistema eleitoral porque é um provocador", disse o senador sobre as ameaças de Bolsonaro contra a democracia e suas declarações de que o sistema de votação eletrônica está aberto a fraudes.

Lula foi o mais votado no primeiro turno das eleições, com 48,43% contra 43,20% de Bolsonaro.

