AGU não concluiu análise contra privatização da Eletrobras

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) não concluiu a sua análise jurídica sobre a possibilidade de contestar judicialmente normas da lei que autorizou a privatização da Eletrobras.

A possibilidade de rever a privatização não é discutida dentro do Ministério de Minas e Energia. Assessores que trabalharam pela capitalização continuam no quadro da pasta, de acordo com informação publicada pelo Brasília Alta Frequência.

Neste mês, a Eletrobrás informou a investidores que a privatização da empresa pode ser desfeita. Em março, à TV 247, o presidente Lula classificou a privatização da empresa como "crime de lesa-pátria".

