Alckmin anuncia Jorge Viana como futuro presidente da Apex

Agência Brasil - O ex-governador do Acre, Jorge Viana, vai assumir a presidência da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil). O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje (30) a nomeação do petista para o posto.

Na mesma ocasião, Alckmin confirmou que a executiva da área de relações internacionais, Tatiana Prazeres, comandará a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – pasta à qual a Apex está vinculada e que será chefiada pelo próprio Alckmin, que acumulará as funções de vice-presidente e ministro.

Viana governou o Acre por dois mandatos, entre 1999 e 2006. Também foi prefeito de Rio Branco (1993/1996) e senador pelo seu estado (2011/2018). Este ano, perdeu a disputa ao governo estadual para o atual governador Gladson Cameli (PP), que se reelegeu com 56,5% dos votos.

Engenheiro florestal e professor universitário, Viana já atuou na iniciativa privada e é associado a pautas ambientais, sendo um defensor de projetos de desenvolvimento sustentável. À frente da ApexBrasil, responderá pela promoção das exportações brasileiras e o estímulo à internacionalização das empresas brasileiras e aos investimentos estrangeiros.

Já a atual diretora de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Tatiana Prazeres, é servidora de carreira do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, já tendo respondido pela Secex entre 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff. Tatiana também atuou como conselheira sênior do ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o diplomata brasileiro Roberto Azevêdo, e trabalhou na China entre 2019 e 2021.

