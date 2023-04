Alckmin diz que 'concorrência tem que ser leal' e defende taxação de plataformas de comércio eletrônico

Apoie o 247

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu a taxação de plataformas de comércio eletrônico e afirmou que a concorrência entre empresas “tem que ser leal” “As questões pontuais vão sendo analisadas. O comércio eletrônico é positivo, mas precisamos ter uma concorrência leal. Alguém com comércio aqui implantado, pagando imposto, gerando emprego tendo um tipo de tributação e outro tipo de tributação fazendo uma concorrência que não é leal”, disse Alckmin nesta sexta-feira (14), de acordo com O Globo.

A afirmação foi feita na esteira da repercussão do projeto do governo para acabar com a isenção de impostos sobre remessas internacionais abaixo de US$ 50. Segundo o Ministério da Fazenda, empresas internacionais utilizam o benefício exclusivo para pessoas físicas para sonegar impostos e tributos. Entre as empresas que deverão ser impactadas estão as asiáticas Shopee, Shein e AliExpress.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o combate à sonegação no e-commerce poderá aumentar a arrecadação em até R$ 8 bilhões por ano.

