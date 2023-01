Alckmin tem boa interlocução com o setor produtivo, diz presidente da CNC

Presidente da Confederação do Comércio, José Roberto Tadros, participou da posse do vice-presidente como ministro da Indústria e Comércio edit

247 - O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, participou da cerimônia de posse do vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro do recriado Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto, neesta quarta-feira (4), em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o presidente da CNC, a integração dos setores em um ministério pode representar um fator de real estímulo para o desenvolvimento do País, com foco na reindustrialização e no fortalecimento do comércio de bens e de serviços.

Tadros enfatizou o perfil do ministro, considerado por ele como um político íntegro, honesto e decente, como um ativo importante para uma melhor interlocução com os setores produtivos do País. “Geraldo Alckmin tem uma preocupação especial com o desenvolvimento econômico do Brasil. Nós também acreditamos que o crescimento econômico só é eficaz quando todos se beneficiam", afirmou.

