Além de alta inflacionária, preço do mesmo item chega a variar mais de 500%

Um levantamento das cotações de 15 itens de consumo básico apontou uma diferença de até 578% no preço do mesmo creme dental, por exemplo. Diferenças de três dígitos entre a maior e a menor cotação de um mesmo produto também foram constatadas no leite de caixinha, macarrão e feijão edit

247 - Um levantamento das cotações de 15 itens de consumo básico, entre alimentos e produtos de higiene e limpeza, apontou uma diferença de até 578% no preço do mesmo creme dental. Uma embalagem do produto com 90 gramas, da mesma marca, foi encontrada pelo menor preço de R$ 1,18 e o maior, de R$ 8. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Diferenças de três dígitos entre a maior e a menor cotação de um mesmo produto também foram constatadas no leite de caixinha (408,3%), sabonete (328,3%), macarrão (184,3%), sal (155,2%), feijão (126,8%), café (106,7%) e detergente líquido (104,7%). O óleo de soja e o arroz apareceram na pesquisa com variações de 69,5% e 70,7%, respectivamente.

A variação de preços de um mesmo produto é mais um motivo de cautela por parte dos consumidores, que já lidam com a alta nos valores dos produtos - a inflação registrou recorde de 10,05% em 12 meses até setembro, segundo o IPCA-15. O percentual é quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%, levando em conta que a meta é de 3,75%, com tolerância de um 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

