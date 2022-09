Aliança entre Lula e Meirelles derruba a cotação do dólar

Apoie o 247

247 - A aliança entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-ministro Henrique Meirelles (União Brasil) derrubou a cotação do dólar e fez o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subir 2%.

O índice fechou em forte alta e ampla vantagem sobre as Bolsas em Nova York, que terminaram o dia com ganhos menos intensos. Já o dólar comercial caiu 1,79%, fechando o dia valendo R$ 5,165.

Com a declaração de Lula, destacando que o programa de financiamento estudantil Fies voltará “com força” caso seja eleito, empresas de educação dispararam na Bolsa, com Yduqs e Cogna liderando as altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 19.

“O mercado também teria reagido a um apoio do ex-ministro Henrique Meirelles ao petista. Meirelles foi presidente do BC durante o governo Lula e no governo Temer foi responsável pela implantação do teto de gastos. Seu apoio foi visto por alguns como uma pista da condução da política econômica do candidato, caso seja eleito”, destacou o portal InfoMoney .

“O mercado não tinha certeza sobre como o Lula poderia levar a política econômica. Quando Meirelles diz que vai apoia-lo, já há alguma previsão de como vai ser, disse Luiz Souza, especialista em renda variável da SVN Investimentos.

