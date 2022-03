Alinhado aos EUA, Reino Unido também irá suspender importação de petróleo da Rússia

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Reino Unido proibirá as importações de petróleo russo, afirmou o site Politico, numa medida que se espera que seja uma eliminação gradual ao longo do tempo em vez de um choque brusco da noite para o dia.

Espera-se que a medida seja anunciada às 13h (horário de Brasília) e estabeleça a proibição e seu período de introdução gradual, que deve durar cerca de um ano para tentar impedir que as pessoas entrem em pânico ao comprar combustível numa época em que os preços da energia estão disparando.

Não haverá uma proibição simultânea ao gás russo, mas isto ainda está em discussão dentro do governo, informou o Politico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse na segunda-feira que seu governo estabeleceria uma nova estratégia de fornecimento de energia à medida que a invasão russa da Ucrânia e o subseqüente aumento dos preços da energia aceleraram a necessidade de novas fontes de energia e maior autossuficiência.

No início desta terça, os preços do petróleo subiram na expectativa de que os Estados Unidos anunciem uma proibição formal das importações de petróleo russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Comissão Européia publicou nesta terça planos para cortar a dependência da UE do gás russo em dois terços este ano e acabar com sua dependência do fornecimento russo do combustível "muito antes de 2030".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE