No ano, alta acumulada já chega passa de 15%. Nas casas de câmbio, dólar é negociado a R$ 5,05. Mercado brasileiro vai derretendo com fiasco do governo Bolsonaro. Gleisi: "Prometeram que bastava tirar o PT pro dólar cair" edit

247 - Um dia depois do anúncio do pibinho de 1,1% de 2019, O dólar opera em alta pela 12ª sessão consecutiva nesta quinta-feira (5), superando logo na abertura pela 1ª vez o patamar de R$ 4,60, em meio a expectativas de corte de juros devido aos riscos econômicos do coronavírus. Pouco depois de 13h a moeda dos EUA já era cotada a R$ 4,64, chegando a ser negociada a R$ 5,05 nas casas de câmbio. NO mesmo horário, o Ibovespa despencava 2%.

Nem a ação do Banco Central segurou a cotação. O real continuou sua trajetória de desvalorização apesar de duas intervenções no mercado de câmbio nesta quinta-feira. O dólar continua a ganhar força e bate recorde atrás de recorde

A presidente do PT. deputada Gleisi Hoffmann, comentou a o valor recorde da moeda estadunidense: