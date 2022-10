"Ameaça de fuga de capitais especulativos é chantagem do mercado financeiro", diz André Lara Resende

Apoie o 247

247 - Um dos formuladores do Plano Real, o economista André Lara Resende afirmou, em entrevista ao Neofeed, que "a ameaça de fuga de capitais especulativos é uma chantagem do mercado financeiro. A grande mídia acredita, porque hoje só ouve o mercado financeiro".

Pela alta taxa de juros, "o Brasil continua sendo o mais atrativo mercado de arbitragem financeira – não de investimento – que é pura especulação de curto prazo. Se o Brasil baixasse sua taxa nominal de juros, o efeito seria nenhum, continuaria atrativo".

"A queda de juros poderia até elevar o câmbio e pressionar temporariamente a inflação; mas um país com as reservas e o superávit comercial que o Brasil tem, um setor agroexportador como o nosso, com um déficit muito pequeno em conta corrente, com alta de preços de commodities agrícolas e minerais que o país exporta, relativa autonomia em petróleo, não tem problema", detalhou.

O economista também criticou o teto de gastos. "É um equívoco, um limite linear que estrangulou o investimento público. É preciso revê-lo, no mínimo, tirar investimento do teto dos gastos. Mas definir um arcabouço jurídico e institucional de correta responsabilidade fiscal é tarefa exclusiva do Executivo, muito menos pode ser ditado por um candidato que ainda nem foi eleito. É uma negociação do Executivo com o Legislativo".

André Lara Resende tem sido ouvido por economistas que assessoram o ex-presidente Lula (PT), candidato ao Palácio do Planalto.

