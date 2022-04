Ameaças de Bolsonaro à democracia prejudicam a economia, diz Armínio Fraga

O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, diz que as ameaças à democracia no governo Bolsonaro têm um efeito “paralisante” sobre a atividade econômica edit

247 - Em entrevista à jornalista Miriam Leitão na Globonews, nesta segunda-feira (18), o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, falou sobre as ameaças do governo Bolsonaro à democracia e disse que elas são paralisantes para a economia. "As pessoas não se dão conta do quão paralisante é esse tipo de ameaça. Isso altera o comportamento das pessoas, das empresas, e não vem de hoje. Essa é a verdade. Os questionamentos, as ameaças estão aí já há mais de três anos", disse.

Ele criticou a política econômica do governo Bolsonaro, qualificando-a como ruim e defendeu que é necessário mais gasto social e investimento público. "É muito difícil imaginar que o governo não gaste mais na área social, com questões ligadas à desigualdade, alguns aspectos são bem visíveis hoje, infelizmente em função da pandemia. O SUS tem espaço para ganhar eficiência? Claro que tem. Mas ele é bem subfinanciado, precisa mexer. Tem alguns aspectos ligados a bens públicos de infraestrutura, algum investimento público sempre se faz necessário, tem questões regionais e assim por diante. Tem espaço, pesquisa básica também sempre fica largada, algo no meio ambiente. Zero investimento público não dá".

Armínio diz que é urgente para o país combater as desigualdades, com aumentos de gastos sociais e em saúde, e aumento de impostos para os mais ricos.

O ex-presidente do Banco Central discorreu também sobre educação, meio ambiente, questões externas como o ingresso do país na OCDE e inflação. Leia a íntegra.



