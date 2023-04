Americanas e bancos credores se aproximam de acordo de R$ 12 bi

Apoie o 247

247 - Tanto os bancos credores quanto as Americanas têm a expectativa de que um acordo entre as partes seja fechado nesta ou na próxima semana, informa o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

>>> Acionistas de referência sinalizam aporte de capitalização de R$ 12 bilhões para rede Americanas

De acordo com as negociações em curso, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, o trio de acionistas de referência, irão aportar imediatamente R$ 10 bilhões e garantir mais R$ 2 bilhões nos próximos anos, com base em "determinadas condições".

