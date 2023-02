Amoêdo defende que governo Lula aumente gasolina. Gleisi é contra

Apoie o 247

247 - O banqueiro João Amoêdo defendeu que o governo federal aumente o preço da gasolina e citou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ex-presidente do Partido Novo fez a postagem no Twitter em um contexto no qual integrantes da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutem um possível fim da desoneração sobre combustíveis.

"Haddad está correto em propor o fim da desoneração da gasolina. Não há o menor sentido em subsidiar um combustível fóssil poluente ao custo de R$ 25 bilhões ao ano, comprometendo ainda mais o resultado fiscal e jogando a conta para os mais pobres", escreveu Amoêdo no Twitter.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu que a desoneração sobre os combustíveis seja mantida. Em análise no 247, o jornalista Leonardo Attuch afirmou que "acabar com a desoneração dos combustíveis sem mexer na política de preços da Petrobrás seria um grave erro".

