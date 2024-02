Ampliar quadro de pessoal na Caixa é essencial para garantir melhores condições de trabalho, diz Fenae ao celebrar novo concurso

Apoie o 247

247 - A Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa) reagiu ao anúncio da Caixa Econômica Federal sobre o novo concurso público com mais de 4 mil vagas.

De acordo com a Caixa, 2 mil vagas serão para técnicos bancários e a outra metade, para a área de tecnologia da informação. Todas exigem nível médio, com salário inicial de R$ 3.762. Estão previstas ainda 50 vagas para ensino superior, 28 para médico do Trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

A entidade assinala que, nos últimos anos, o quadro de pessoal da Caixa vem sendo reduzido. O banco, que em 2014 chegou a ter mais de 101 mil trabalhadores, tem hoje cerca de 87 mil, conforme dados referentes ao terceiro trimestre de 2023. Os números finais do ano passado ainda não foram divulgados.

Além disso, segundo o balanço do 2º trimestre de 2023 da Caixa, a instituição conta com 151,5 milhões de clientes para os cerca de 87 mil trabalhadores.

"Uma conta simples, temos 1.751 clientes para cada empregado. Mas muitos desses trabalhadores estão em setores administrativos da Caixa, o que pode elevar ainda mais essa proporção. O resultado é que cada vez mais vemos os trabalhadores pressionados, assediados para alcançarem metas e ficando mais doentes", destaca o presidente da Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa), Sergio Takemoto.

Para Takemoto, ampliar o quadro de pessoal é essencial para melhorar as condições de trabalho na empresa e o atendimento à população. “Essa é uma luta permanente das representações dos trabalhadores: diminuir a sobrecarga de trabalho, buscar a valorização dos empregados e garantir o papel social do banco”, reforça.

Terão início no dia 29 de fevereiro as inscrições para o novo concurso público. Serão ofertadas 4.050 vagas, sendo 4 mil para os cargos de Técnico Bancário e Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação, e as outras 50 são para cargos de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. O concurso reservará 6% das vagas para as pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para os candidatos negros.

“A contratação de mais empregados é uma reivindicação dos trabalhadores, da Fenae, da Contraf-CUT, federações e sindicatos que representam a categoria. A Caixa é um banco social que realiza pagamentos de benefícios sociais a milhões de brasileiros e precisamos de empregados para atender a população que procura diariamente as agências espalhadas pelo país”, diz o coordenador da Comissão dos Empregados (CEE/Caixa), Cardoso, que também é vice-presidente da Fenae.

