Ana Maria Braga usa colar de arroz para criticar alta do produto

“Gostaram do meu colar?”, questionou a apresentadora Ana Maria Braga em suas redes sociais edit

247 - A apresentadora Ana Maria Braga usou suas redes sociais nesta segunda-feira (14) para, num de ironia, criticar a alta do arroz, que chega a custar R$ 42,00 em alguns supermercados e pode ser parcelado em 8X no cartão.

Ana Maria Braga já usou um colar com tomates para criticar o aumento do produto em 2013. Naquele momento, o quilo do tomate valia R$8,00.

