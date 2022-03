Análise: economia chinesa continua sendo estabilizador da economia global

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN) começou neste sábado (5) em Beijing, na qual foi apresentado o relatório de trabalho do governo, que fez o balanço do desenvolvimento do ano passado e a implementação dos principais trabalhos deste ano, destacando o crescimento estável em uma posição ainda mais destacada.

O ano de 2021 foi um ano marcante para a China. Apesar de muitos riscos e desafios, a economia da China continuou a se recuperar e se desenvolver, dando um bom começo para o "14º Plano Quinquenal". Vale ressaltar que, no ano passado, a produção econômica total da China atingiu 114,4 trilhões de yuans e, em dólares, o incremento anual chegou a 3 trilhões de dólares, o que é inédito na história do desenvolvimento econômico mundial.

Atualmente, a pandemia ainda continua e o ambiente externo se tornou mais complexo, severo e incerto. O desenvolvimento econômico da China enfrenta pressões triplas de demanda encolhida, choques de oferta e expectativas enfraquecidas. Neste contexto, a China definiu a meta de crescimento do PIB esperada para 2022 em cerca de 5,5%, considerando plenamente a situação interna e externa que o desenvolvimento econômico da China enfrenta e em linha com a situação real do funcionamento econômico.

De fato, após alcançar um crescimento econômico de 8,1% no ano passado, a meta esperada para este ano já é “crescimento médio-alto em base alta”.

Este ano, sob a orientação do novo conceito de desenvolvimento, a China levará em conta as necessidades de crescimento estável e desenvolvimento de alta qualidade. Não só enxerga dificuldades e desafios, mas também mantém a concentração e a confiança. Essa confiança vem do fato de que os fundamentos da economia chinesa não mudaram há muito tempo, e também da forte resiliência e vitalidade da economia chinesa. Sendo a segunda maior economia do mundo, a China certamente contribuirá com mais energia positiva para a recuperação da economia mundial e continuará sendo o “estabilizador” da economia global enquanto se esforça para atingir suas metas e tarefas anuais.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriela Nascimento

