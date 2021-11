Análise: Por que o lançamento de produtos se concentra em primeiro lugar na China?

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Serão lançados na 4ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, sigla em inglês), o robô de assistência de cirurgia de articulação, a barraca automotiva rápida, o carro de corrida que só emite vapor, entre outros produtos. Além disso, várias técnicas e serviços também serão lançados pela primeira vez. Tudo isso contribui para uma nova plataforma de incentivo à inovação e promoção de cooperações comuns.

A inovação é a primeira força promotora para o desenvolvimento econômico e também foi a maior atração nas edições anteriores da CIIE. No total, 62 empresas participantes vão lançar mais de 100 novos produtos, metade dos quais vão aparecer pela primeira vez no mundo.

Por que os produtos são lançados primeiro na China? É evidente que isso mostra o dinamismo da economia chinesa e a confiança das empresas no mercado chinês e o desejo delas de agarrar oportunidades de comércio.

PUBLICIDADE

A China possui 1,4 bilhão de pessoas, entre as quais, mais de 400 milhões têm renda média, o que constitui um grande mercado que não pode ser ignorado por nenhuma empresa transnacional. Com a atualização do consumo dos chineses e aumento da demanda deles, o mercado chinês oferece um local perfeito para teste e lançamento.

O ambiente de negócios da China vem melhorando, especialmente o reforço da proteção de propriedade intelectual. Com isso, as empresas ficam descansadas ao lançar novas tecnologias e novos produtos no mercado chinês. Antes da 4ª CIIE, a China publicou o Planejamento Nacional de Proteção e Utilização de Propriedade Intelectual durante o 14º Plano Quinquenal, destacando as cooperações internacionais na proteção de propriedade intelectual, facilitação da obtenção da propriedade intelectual no exterior e reforço da assistência de reivindicação dos direitos de propriedade intelectual. Trata-se de uma nova medida para construir um ambiente de negócios da primeira classe.

PUBLICIDADE

O mais importante é que a China sempre honra seus compromissos. Este ano marca o 20º aniversário da integração chinesa à Organização Mundial do Comércio (OMC) e a edição desta CIIE testemunha os benefícios recíprocos entre a China e o mundo.

O presidente chinês afirmou na cerimônia de abertura que a China está determinada em ampliar a abertura de alto nível, o que deixou uma profunda impressão ao mundo. A abertura da China transforma o mercado chinês em um mercado mundial e promove a energia positiva ao desenvolvimento comum.

PUBLICIDADE