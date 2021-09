Anatel aprova versão final do edital do 5G e marca leilão para novembro

A Anatel avaliou inicialmente em R$ 45,6 bilhões as quatro faixas que serão leiloadas. Era o valor que as empresas deveriam pagar ao governo pelo direito de explorar as faixas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247, com Reuters - O leilão de frequências para o serviço 5G foi marcado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 4 de novembro, afirmou nesta sexta-feira o ministro das Comunicações, Fabio Faria. "Leilão do #5G APROVADO pela Anatel e será realizado no dia 4/nov", afirmou o ministro em sua conta no Twitter.

A Anatel avaliou inicialmente em R$ 45,6 bilhões as quatro faixas que serão leiloadas. Era o valor que as empresas deveriam pagar ao governo pelo direito de explorar as faixas. O prazo para o direito de exploração das faixas será de até 20 anos. O leilão será dividido entre lotes nacionais e regionais.

O Ministério das Comunicações, no entanto, transformou a maior parte desse valor em exigências de investimentos por parte das vencedoras do leilão. A previsão é que as empresas vencedoras paguem R$ 8,6 bilhões ao governo e invistam R$ 37 bilhões para cumprir as contrapartidas previstas no edital.

PUBLICIDADE

A análise pela Anatel do edital do leilão havia sido adiada em 13 de setembro após pedido de vistas do processo por conselheiro da autarquia. Em reunião extraordinária nesta sexta-feira, a agência liberou o andamento do processo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE