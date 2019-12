Anatel quer contratar empresa por R$ 15 milhões sendo que o mesmo serviço já é prestado por R$ 2 milhões

Anatel quer contratar uma empresa para medir a qualidade do serviço de internet fornecido pelas teles. As operadoras já desenvolveram há oito anos um aplicativo que tem a mesma função edit

247 - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer pagar R$ 14, 924 milhões a uma empresa pelo serviço de monitoramente da qualidade do serviço de internet fornecido pelas teles sendo que, há oito anos, operadoras desenvolveram um aplicativo que cumpre a mesma função pelo valor de R$ 2 milhões, por determinação da própria Anatel.

Para a aprovação da contratação é preciso o aval da maioria do Conselho Diretor da Anatel. O relator do caso, o presidente do órgão, Leonardo Euler de Morais, deu voto favorável.

Há suspeitas de que apenas uma empresa, a P3, seria capaz de prestar o serviço soliitado pela Anatel, já que a instituição exige que a medição da qualidade da internet oferecida pelas operadoras seja feira por dois métodos distintos. As empresas que atuam no Brasil utilizam apenas um método. O fato traz polêmica ao assunto.