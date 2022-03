Anda contradiz ministra da Agricultura e afirma que estoques de fertilizantes no Brasil duram apenas 3 meses

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, havia afirmado que estoques dariam para chegar chegar até outubro, quando começa a safra de verão no Brasil edit

Reuters - O Brasil tem atualmente estoques de fertilizantes para os próximos três meses, em níveis acima da média de anos anteriores, afirmou em nota nesta quinta-feira a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), apesar de dificuldades de suprimento globais diante da guerra na Ucrânia.

A afirmação, "com base em agentes de mercado", difere de declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que afirmou na véspera que o Brasil teria "estoque que dá pra chegar até outubro, quando começamos a nossa safra de verão".

A Anda pontuou, no entanto, que restrições que inibem temporariamente o fluxo de navios na região do conflito estão trazendo dificuldades para transportar os insumos, como o registrado nas operações no Mar Negro.

"Nesse sentido, o mercado está buscando soluções para cenários como os que estamos enfrentando", afirmou.

O país importa cerca de nove milhões de toneladas por ano de insumos para fertilizantes do Leste Europeu, ou seja, ou 25% das compras externas, segundo a associação.

Na nota, a Anda disse ainda que, embora já existam restrições bancárias que causam insegurança e dificuldades para o fluxo de pagamento, as transações estão sendo realizadas entre empresas privadas.

