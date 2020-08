André Brandão é confirmado como novo presidente do Banco do Brasil

Ex-presidente do HSBC, executivo André Brandão vai substituir Rubem Novaes, que anunciou sua saída do cargo no último dia 24 sem conseguir privatizá-lo edit

247 - O governo federal oficializou o nome de André Brandão como novo presidente do Banco do Brasil. Presidente do HSBC desde 2012, Brandão vai substituir Rubem Novaes, que anunciou sua saída do cargo no último dia 24 , sem conseguir privatizá-lo.

“O Banco do Brasil comunica que, após comunicação formal, via Ofício do Ministério da Economia, desta data, iniciou-se no âmbito do BB os procedimentos de governança necessários à confirmação da elegibilidade do Sr. André Guilherme Brandão para assumir o cargo de presidente da Companhia”, diz nota do BB assinada pelo vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores, Carlos Hamilton Vasconcelos de Araújo.

O nome de Brandão foi sugerido pelo ministro da Economia , Paulo Guedes, que o defendeu por ter boas relações com o mercado financeiro. Ele aceitou o convite no início do mês .

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.