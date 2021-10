André Constantine: a situação econômica faz Lula liderar a disputa na classe trabalhadora

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ativista André Constantine, em entrevista à TV 247, comentou o resultado da mais recente pesquisa Quaest , que mostra que o ex-presidente Lula é o nome preferido dos eleitores brasileiros para combater a corrupção no país. De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, o candidato petista é o nome ideal para solucionar o problema para 28% dos entrevistados.

Para o líder das favelas do Rio, o principal fator que decidirá as eleições é a economia. Com a inflação em alta, o povo entenderá que os governos petistas fizeram muito mais pelo crescimento do país, avaliou Constantine.

“Os pratos das pessoas encontram-se vazios. É muito fácil fazer uma comparação entre os governos Lula e Dilma e o governo Bolsonaro, é muito fácil. Isso o povão, a classe trabalhadora e os mais pobres desse país sabem fazer, e vêm fazendo. Estamos passando por um momento de carestia, os alimentos com preços altíssimos. O povo sabe fazer essa comparação”, disse.

PUBLICIDADE

Ele destacou que a adesão a Lula não é nova. “Vale lembrar em 2018 que, se não fosse aquele conluio, que existiu no Poder Judiciário, subordinado aos interesses do imperialismo americano, Lula teria vencido a eleição”, afirmou, em referência à prisão de Lula pela Lava Jato, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), atuou de forma parcial.

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes deterioraram tanto a situação econômica do país que a população faz filas por restos bovinos . “O povo sabe fazer a comparação”, afirmou o ativista.

PUBLICIDADE

“A comida está faltando, é carestia, trabalhadores desempregados na fila para catar ossos, esse é o Brasil do Paulo Guedes. Quem levou o país para o buraco foi a política econômica exercida pelo Paulo Guedes. Vamos focar no Paulo Guedes e no projeto econômico que esse governo representa. É a política econômica do Paulo Guedes que está levando o Brasil para essa lama e para esse caos social que aprofunda-se todos os dias. Então, é óbvio que é a questão econômica que está fazendo com que Lula lidere todas as pesquisas, porque o povo sabe, sim, fazer essa comparação do que foi os governos Lula e Dilma e o que está sendo o governo Bolsonaro, ainda bem”, completou Constantine.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE