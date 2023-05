André Esteves elogia arcabouço fiscal e diz que proposta abre caminho para corte nos juros

Apoie o 247

247 - O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, avalia que a proposta de arcabouço fiscal do governo Lula é "razoável" e atende às expectativas do mercado de controle da dívida do País.

Segundo ele, caso aprovada, a nova regra fiscal cria as condições necessárias para um corte na taxa básica de juros, mantidas a 13,75%. O governo do presidente Lula acredita que a taxa inibe investimentos produtivos e a capacidade de crescimento do País.

"Vimos a apresentação do arcabouço fiscal dentro do razoável e vai nos levar a um superávit primário com uma certa modéstia, que vai ser suficiente para o controle da nossa dívida. E essa é obviamente uma das condições principais para permitir que o Banco Central corte os juros", disse Esteves durante evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

"As relações entre Fazenda e BC me parecem que são mais harmônicas. O Planalto segue uma agenda política. O presidente Lula tem demonstrado uma certa ansiedade de entregar resultado, mas eu vejo isso com naturalidade", complementou, conforme O Globo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso é dada como certa pelo governo federal e que as duas Casas consideram a matéria como assunto de Estado. A votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados está prevista para daqui a duas semanas.

