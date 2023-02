André Esteves sai em defesa da tributação de dividendos, mas com uma condição

Apoie o 247

ICL

247 - O banqueiro André Esteves, um dos fundadores do BTG Pactual, defende a tributação de dividendos, com a condição de redução no imposto de renda das companhias.

"A gente nunca esteve tão perto de um consenso. Vamos ter que tributar dividendo? Olha, é o melhor regime tributar o dividendo. Não tem nada de errado com isso, mas vamos, ao mesmo tempo, reduzir o imposto de renda para pessoa jurídica, numa conta que seja neutra", disse Esteves em evento promovido pelo banco nesta terça-feira (14), segundo o Pipeline Valor.

"É um regime tributário melhor, mais justo, mais moderno, mais correto com a sociedade. Eu acho que a gente atingiu bons conceitos e consensos, estou mais animado com o que a gente pode produzir", emendou o banqueiro, que teve ao menos uma reunião presencial recente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A tributação de lucros e dividendos foi defendida pelo presidente Lula durante a campanha. A proposta do PT é aproximar a tributação sobre a renda do trabalho à da renda obtida pelo capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.