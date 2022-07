Aneel reduz tarifas de energia de dez distribuidoras

As novas tarifas entram em vigor a partir de quarta-feira (13) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (12) reduções de até 5,26% nas tarifas de energia de dez distribuidoras no Brasil. As novas tarifas entram em vigor a partir de quarta-feira (13).

Com a redução, a ideia do governo é devolver à população tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado. Jair Bolsonaro (PL) tenta evitar novos aumentos nos preços da energia por ser ano eleitoral.

Confira a lista das distribuidoras que serão beneficiadas com o anúncio da Aneel:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Energisa Borborema (Paraíba): redução média de 5,26%, considerando todos os tipos de consumidores (alta e baixa tensão)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sulgipe (Sergipe): 4,88%

Energisa Sergipe (Sergipe): 4,47%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enel RJ (estado do Rio de Janeiro): 4,22%

Neoenergia Pernambuco - Celpe (Pernambuco): 4,07%

Enel CE (Ceará): 3,01%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CPFL Paulista (estado de São Paulo): 2,44%

CPFL Santa Cruz (São Paulo, Minas Gerais e Paraná): 2,32%

Neoenergia Cosern (Rio Grande do Norte): 1,54%

Neoenergia Coelba (Bahia): 0,50%

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE