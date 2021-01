Ano de Bolsonaro e Trump, 2020 teve a pior relação comercial entre Brasil e EUA em 11 anos

O fluxo de comércio entre os países, que é a soma das exportações com as importações, caiu 23,8% em relação a 2019 e foi o menor resultado deste a crise financeira edit

247 - Nem mesmo a intensa bajulação do regime Bolsonaro a Donald Trump foi capaz de melhorar a balança comercial com os EUA. O balanço mais recente aponta, na realidade, o pior resultado em 11 anos.

O fluxo de comércio entre os países, que é a soma das exportações com as importações, caiu 23,8% em relação a 2019 e foi o menor resultado deste a crise financeira, segundo o Monitor de Comércio Brasil-EUA, da Câmara Americana de Comércio.

Os dados foram reportados no Globo.

A crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19 e a queda no preço do petróleo afetaram tanto as exportações como as importações, levando ao péssimo resultado.

O conhecimento liberta. Saiba mais