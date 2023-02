ANP: após três semanas de queda, gasolina sobe e volta a passar dos R$ 5 nos postos

Apoie o 247

247 - Após três semanas de queda, o preço médio da gasolina no Brasil voltou a subir, mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgados nesta sexta-feira (3). A nova diretoria da estatal ainda não foi aprovada internamente.

O litro da gasolina comum foi comercializado, em média, a R$ 5,12, alta de 3,02% na comparação com a semana anterior. Já o litro do etanol saltou de R$ 3,78 para R$ 3,82, reajuste de 1,06%.

A ANP registrou estabilidade no preço do litro do diesel, que foi de R$ 6,28 para R$ 6,29.

A Petrobrás anunciou em 24 de janeiro que subiria os preços de venda da gasolina a distribuidoras em 7,5%.

Na quarta-feira (1º), a estatal aumentou o preço do querosene de aviação (QAV) em 17%.

