ANP autoriza delivery de combustíveis e limita casas decimais no preço

Metrópoles - Postos de gasolina de todo o país poderão oferecer o serviço de entrega de combustível nas cidades em que atuam. Para isso, as empresas terão de pedir autorização específica à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que aprovou nesta quinta-feira (4/11) essa e outras mudanças nas regras de comercialização dos produtos no Brasil.

O delivery de combustíveis foi testado em projetos-piloto e, após estudos e audiências públicas, está sendo ampliado para todo o Brasil. Inicialmente, contudo, o serviço entregará apenas gasolina e etanol, deixando o óleo diesel de fora.

A diretoria da ANP também decidiu que os preços dos combustíveis terão de ser expressos em duas casa decimais, e não com três, como é o costume atualmente (imagem em destaque). Segundo o órgão regulador, a mudança tem o objetivo de facilitar o entendimento dos consumidores. Os postos têm 180 dias para se adaptar a essa nova regra.

