ANP: preço do diesel cai mais 0,8% nos postos

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o litro do diesel S-10 foi vendido a R$ 6,05, em média, no território nacional edit

Apoie o 247

ICL

247 - O preço do diesel nos postos brasileiros caiu mais 0,8% na semana passada, ainda com repasses do corte feito pela Petrobrás em suas refinarias no início de fevereiro. Nesta terça-feira (28), a empresa anunciou novo corte, de 1,9%, com vigência a partir de quarta (1º).

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o litro do diesel S-10 foi vendido no País, em média, a R$ 6,05, R$ 0,05 a menos que o valor verificado na semana anterior.

>>> Haddad anuncia reoneração de R$ 0,47 na gasolina e de R$ 0,02 no etanol

A ANP, disse que o preço do etanol hidratado também ficou estável nos postos, em R$ 3,79 por litro, R$ 0,01 a menos na comparação com a semana anterior.

O preço do gás de cozinha ficou praticamente estável, em R$ 107,59 por botijão de 13 quilos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.